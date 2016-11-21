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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.41    +0.02    +0.02   1978526
    京东                26.00    -0.45    -1.70   7463761
    新浪              67.29    -0.91    -1.33   2194660
    搜狐              34.87    +0.03    +0.09    206618
    网易             234.16    +3.35    +1.45    780421
    百度             165.69    +1.31    +0.80   1291001
    
    台湾
    台湾积体电路       29.65    +0.18    +0.61    746369
    联电                1.84    -0.02    -1.08     82269
    日月光              5.41    +0.10    +1.88     71354
    硅品精密           7.40    +0.20    +2.78    258863
    和信超媒体         2.56    +0.03    +1.19      2864
    友达                3.63    +0.07    +1.97     68877
    中华电信           32.71    -0.04    -0.12     98420
    台湾国际航电      52.18    +0.47    +0.91    682124
    
    香港
    中国移动           54.06    -0.23    -0.42    115118
    中国联通           11.50    -0.08    -0.69    109936
    中国电信           47.44    +0.13    +0.27      6015
    中芯国际            7.02    +0.21    +3.08     25338
    电讯盈科         5.48    -0.13    -2.39       164
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 戴素萍)

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