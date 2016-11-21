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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--11月22日-11月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 
    
    11月21日当周
        
    11月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月23日(三)
    0030 澳洲建筑完工                             第三季      -1.7%        -3.7%
    
    11月24日(四)
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                10月         --     逆差14.36
                                                截至10月的一年  --        逆差34
               进口                                10月         --            49  
               出口                                             --          34.7 
    
    11月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月29日(二)
    2145 新西兰建筑许可                           10月         --          +0.2%
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 陈宗琦；审校 张荻)

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