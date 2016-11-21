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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 06:47 BJT

全球市场：日经期货在日本地震后短暂下跌，日圆走升

“我知道日圆大幅上涨，情况通常是这个样子，因为人们认为资金将会汇回，”旧金山Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。

“现在断言还为时过早...但看来没有造成太大的破坏，因此我认为汇率走势会自行逆转。”

“除非我们漏掉了什么消息，确实造成了一些严重破坏，否则(从市场角度来看)不是什么大事，”Massocca表示。

周一在常规交易时段，日经指数 收高0.8%至18,106.02点，创1月5日来最高收位，连涨四日。

日经指数期货最新报上涨0.1%。(完)

(编译 戴素萍/张涛；审校 张荻/李婷仪)

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