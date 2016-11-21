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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 07:04 BJT

全球贵金属：11月21日SPDR黄金持仓下降0.71%，或6.25吨

路透11月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量下降0.71%至908.77吨，上周五为915.29吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从29,427,433.93盎司降至29,217,697.78盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯雪苹；审校 张若琪)

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