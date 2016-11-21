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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 07:05 BJT

《美国重要政经日程》--11月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋销售报告

1630　- 财政部每周例行标售四周期国库券、标售两年期浮动利率债券

1800 - 财政部标售五年期公债

2000 - 农业部公布月度冷藏报告

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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