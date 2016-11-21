金砖国家：11月21日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月22 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月21日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.34%，报847.4点。
中国股市：沪综指收创10个半月新高，保险股等金融板块领涨
中国汇市：人民币缩量续收创近八年半新低，考验6.90元关口支撑
香港股市：小幅收高，中国股市强势盖过资金外流担忧影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.85%，报61,070.271点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 3.3495/20，上日收报3.3845/70。
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南非股市：收盘近持平，指标Top-40指数 收盘下跌0.11%，报44,169.8点；大盘综合指数 收盘下跌0.06%，报50,596.52点。
南非汇市：兰特上涨近2%，因新兴市场抛售潮减弱
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印度股市：BSE指数 收盘下跌1.47%，报25,765.14点，为连续第六天下滑；NSE指数 收盘下跌1.8%，报7,929.1点，创六个月内最低收位，受到金融股及汽车股下跌的拖累。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.155，上个交易日收报68.13。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.43%，报1,014.88点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.61%，报529.85点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.23%，报63.91；卢布兑欧元 升值0.92%，报67.86。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。