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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 07:59 BJT

金砖国家：11月21日股汇市收盘纵览

路透11月22 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月21日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.34%，报847.4点。

中国股市：沪综指收创10个半月新高，保险股等金融板块领涨

中国汇市：人民币缩量续收创近八年半新低，考验6.90元关口支撑

香港股市：小幅收高，中国股市强势盖过资金外流担忧影响

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.85%，报61,070.271点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 3.3495/20，上日收报3.3845/70。

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南非股市：收盘近持平，指标Top-40指数 收盘下跌0.11%，报44,169.8点；大盘综合指数 收盘下跌0.06%，报50,596.52点。

南非汇市：兰特上涨近2%，因新兴市场抛售潮减弱

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印度股市：BSE指数 收盘下跌1.47%，报25,765.14点，为连续第六天下滑；NSE指数 收盘下跌1.8%，报7,929.1点，创六个月内最低收位，受到金融股及汽车股下跌的拖累。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.155，上个交易日收报68.13。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.43%，报1,014.88点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.61%，报529.85点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.23%，报63.91；卢布兑欧元 升值0.92%，报67.86。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)

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