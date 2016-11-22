《中国报摘》--中国证券报11月22日

* 头版头条:

--业内人士指出，年初国资委披露的国企“十项改革试点”落实计划时间节点临近，从近期相关部委表态来看，混改具体试点对象有望年内明确，石油天然气、铁路、军工领域的混改值得期待。

* 其他:

--近期浙商财险前员工因涉嫌股票投资“老鼠仓”行为被立案调查，保监会决定暂停该公司的股票投资能力备案。保监会称，今后将继续加大监管力度，对保险机构类似情况或其他违法违规行为采取暂停或取消投资能力备案等监管措施，强化责任追究，惩处违规行为

--原本定于周二申购发行的新股天马科技公告称，因出现媒体质疑事项，公司与保荐机构海通证券协商，出于保护投资者权益的考虑，决定暂缓后续发行工作。

--万达商业地产借壳绵石投资 终止。绵石投资公告称，因相关各方未能就本次重大资产重组的时间安排协商达成一致，决定终止本次重大资产重组事项的筹划。

--中国建筑 公告称，11月18日至21日，安邦资产通过二级市场买入增持公司普通股3.63亿股，其持股比例增至6.21%。安邦资产称，本次增持计划尚未完成，未来将择机继续增持股份。

--陷入资金压力的乐视开始对亏损的电视业务动刀。11月21日，乐视电视宣布，在坚持硬件负利的基础上，上调大部分机型售价。

--吉林敖东 公告称，11月21日阳光产险增持吉林敖东0.1%股份，增持均价27.75元人民币/股。至此，阳光产险共计持股5%，达到举牌线。