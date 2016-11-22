《香港报摘》--经济日报11月22日

**头版头条**

--政府加辣后，住宅交投急跌，加上美国有机会加息，银行按揭业务更加困难，银行纷纷增加优惠抢客，近日多家银行，进一步提高现金回赠额至贷款额的1.4%，抢攻转按市场。

**其他**

--上海大众公用事业（新上市编号：1635）计划集资逾20亿港元，并已引入包括新奥能源 及中华煤气 等共5名基石投资者。

--香港经济日报集团 截至9月底止经营溢利按年升4%至3,323.2万港元，纯利则按年跌约12%至2,484.3万港元。

--证监会首任主席区伟贤（Robert Owen）相信，上市架构改革建议一旦落实，将对香港的上市架构有大幅度改进，特别是证监会与港交所 之间的协调，以及决策过程的效率。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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