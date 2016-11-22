《香港报摘》--经济日报11月22日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--政府加辣后，住宅交投急跌，加上美国有机会加息，银行按揭业务更加困难，银行纷纷增加优惠抢客，近日多家银行，进一步提高现金回赠额至贷款额的1.4%，抢攻转按市场。
**其他**
--上海大众公用事业（新上市编号：1635）计划集资逾20亿港元，并已引入包括新奥能源 及中华煤气 等共5名基石投资者。
--香港经济日报集团 截至9月底止经营溢利按年升4%至3,323.2万港元，纯利则按年跌约12%至2,484.3万港元。
--证监会首任主席区伟贤（Robert Owen）相信，上市架构改革建议一旦落实，将对香港的上市架构有大幅度改进，特别是证监会与港交所 之间的协调，以及决策过程的效率。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。