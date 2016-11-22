《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月22日

*工商时报：

--复兴航空 宣布将于今日停航一天，同时今天召开临时董事会，会后向社会大众做说明。兴航高层主管透露，公司处境困难、大环境不好，加上陆客来台限缩短期内无解，又找不到策略性投资人，不能一再拖累母公司，已不得不走上停航一途。

--金融整并〞公公并〞最可行。金管会主委李瑞仓在立法院财委会备询时坦言，公公并的确是可行的方向之一，可扩大银行规模、提升竞争力，若财政部确定方向，需要金管会协助的地方，金管会也会积极配合。

*经济日报：

--金管会主委李瑞仓最快月底拜访财政部长许虞哲，沟通股市税制问题。据了解，金管会备妥了三说帖，包括券商公会建议的股利所得采〞分离分级〞方式课征与股利恢复全额扣抵，以及降低当冲交易税。

--铨叙部长周弘宪表示，未来公务员年金改革方向，包括延后退休金起支年龄、检讨退休所得替代率、订定合宜的天花板上限与地板的最低保障等。

--新政府大力推动都市更新，为使都更型态更加多样化，内政部与财政部研议对〞协议合建〞方式，采取扩大奖励措施，包括增订土地增值税及契税可以减征40%等，以鼓励更多地主愿意参与都更。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。