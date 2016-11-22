《全球重要经济事件一览表》--11月22日-11月29日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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11月22日(二)
--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，并出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议，至23日。
伦敦--英国央行理事Vicky Saporta于英国保险协会(Association of British Insurers)发表讲话(1115)。
悉尼--澳洲央行国内市场负责人Chris Aylmer于2016年澳洲证券业论坛发表讲话。
坎培拉--澳洲央行副总裁Geoff Bascand于澳洲国立大学就“家庭行为的改变”发表讲话(0630)。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在澳洲商业经济学家会议宴会上发表讲话。
雅加达--印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)与印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)就经济状况、明年央行政策方向，以及对银行业人士的期许发表演说。
首尔--韩国央行高级副总裁张炳和在首尔一地方性研讨会发表演说(0500)。
约翰尼斯堡--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月24日)
11月23日(三)
北京--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛(至24日)，会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
北京--2016年新浪金麒麟论坛。
奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定报告(0830)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(0700)。
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1730)。
11月24日(四)
四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。
伯尔尼--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：货币政策之必要性--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)。
维也纳--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)。
11月25日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说。她也将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)。
11月28日(一)
暂无预定重要经济事件
11月29日(二)
圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说，主题是波多黎各经济成长契机，以及面临类似危机的美国自治市所学到的教训(1315)。
安大略--加拿大央行总裁波洛兹于CD Howe Institute发表演说(0100)。
巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。