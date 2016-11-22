《全球重要经济事件一览表》--11月22日-11月29日

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11月22日(二)

--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，并出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议，至23日。

伦敦--英国央行理事Vicky Saporta于英国保险协会(Association of British Insurers)发表讲话(1115)。

悉尼--澳洲央行国内市场负责人Chris Aylmer于2016年澳洲证券业论坛发表讲话。

坎培拉--澳洲央行副总裁Geoff Bascand于澳洲国立大学就“家庭行为的改变”发表讲话(0630)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在澳洲商业经济学家会议宴会上发表讲话。

雅加达--印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)与印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)就经济状况、明年央行政策方向，以及对银行业人士的期许发表演说。

首尔--韩国央行高级副总裁张炳和在首尔一地方性研讨会发表演说(0500)。

约翰尼斯堡--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月24日)

11月23日(三)

北京--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛(至24日)，会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

北京--2016年新浪金麒麟论坛。

奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定报告(0830)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(0700)。

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1730)。

11月24日(四)

四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

伯尔尼--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：货币政策之必要性--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)。

维也纳--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)。

11月25日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说。她也将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)。

11月28日(一)

暂无预定重要经济事件

11月29日(二)

圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说，主题是波多黎各经济成长契机，以及面临类似危机的美国自治市所学到的教训(1315)。

安大略--加拿大央行总裁波洛兹于CD Howe Institute发表演说(0100)。

巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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