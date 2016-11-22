《香港报摘》--信报11月22日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--人民币泻不停，大行高盛踩多一脚，调低滙率预测，料在岸人民币（CNY）兑美元3个月后跌穿7算、12个月后则跌至7.3，即未来一年CNY会再贬值5.5%，同时建议可透过不交收远期合约（NDF）买美元沽空人民币。
**其他**
--滙丰控股 在全球最具系统重要性银行的等级排名下降，据G20集团金融稳定委员会（FSB）年度更新名单，花旗银行 取代滙控，与摩根大通 一同被列为全球系统重要性银行最高等级。
--美国著名学府芝加哥大学于香港的香港赛马会芝加哥大学布思商学院（Chicago Booth）大楼预期2018年启用，该校园获得盈科亚洲拓展独立非执行副主席袁天凡及其妻子、恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏的捐助，故将被命名为芝加哥大学袁天凡、慧敏校园。
--最新的强积金统计摘要显示，今年4月至9月的强积金年率化内部回报率为6.4%，而计划实施以来的年率化内部回报率为3.3%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。