《香港报摘》--信报11月22日

**头版头条**

--人民币泻不停，大行高盛踩多一脚，调低滙率预测，料在岸人民币（CNY）兑美元3个月后跌穿7算、12个月后则跌至7.3，即未来一年CNY会再贬值5.5%，同时建议可透过不交收远期合约（NDF）买美元沽空人民币。

**其他**

--滙丰控股 在全球最具系统重要性银行的等级排名下降，据G20集团金融稳定委员会（FSB）年度更新名单，花旗银行 取代滙控，与摩根大通 一同被列为全球系统重要性银行最高等级。

--美国著名学府芝加哥大学于香港的香港赛马会芝加哥大学布思商学院（Chicago Booth）大楼预期2018年启用，该校园获得盈科亚洲拓展独立非执行副主席袁天凡及其妻子、恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏的捐助，故将被命名为芝加哥大学袁天凡、慧敏校园。

--最新的强积金统计摘要显示，今年4月至9月的强积金年率化内部回报率为6.4%，而计划实施以来的年率化内部回报率为3.3%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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