《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月22日

11月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 一收市价的比较.(1美元=7.7558港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高88.76点，或0.47%，报18,956.69 点。三大股指周一均创下纪录最高收位，延续了大选后的升势，因能源股 和其它大宗商品类股上涨，Facebook引领科技股跳升。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.490 1.25 25109 9.888 1.62 > 中国铝业 <2600.HK 10.840 2.36 8903 3.363 0.69 > 中国移动 <0941.HK 54.060 -0.42 115118 83.856 -0.41 > 中国人寿 <2628.HK 13.570 5.77 364303 21.049 0.47 > 中石油 <0857.HK 68.030 1.93 20485 5.276 1.47 > 中石化 <0386.HK 69.270 1.35 19705 5.372 1.56 > 汇丰控股 <0005.HK 39.470 1.15 2003124 61.224 0.70 > 中电信 <0728.HK 47.440 0.27 6015 3.679 0.80 > 中国联通 <0762.HK 11.500 -0.69 109936 8.919 -1.01 > 兖州煤业 <1171.HK 7.250 4.32 14542 5.623 0.05 > 华能国际 <0902.HK 24.130 1.13 10263 4.679 0.62 > 南方航空 <1055.HK 28.150 0.46 3787 4.367 0.15 > 东方航空 <0670.HK 22.700 -0.09 882 3.521 -0.25 > 中芯国际 <0981.HK 7.020 3.08 25338 1.089 -1.01 > （完）