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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 08:31 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月22日

11月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
一收市价的比较.(1美元=7.7558港元 )
    
    美股道琼工业指数 周一收高88.76点，或0.47%，报18,956.69
点。三大股指周一均创下纪录最高收位，延续了大选后的升势，因能源股
和其它大宗商品类股上涨，Facebook引领科技股跳升。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            127.490  1.25     25109     9.888         1.62
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            10.840   2.36     8903      3.363         0.69
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.060   -0.42    115118    83.856        -0.41
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.570   5.77     364303    21.049        0.47
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.030   1.93     20485     5.276         1.47
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            69.270   1.35     19705     5.372         1.56
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.470   1.15     2003124   61.224        0.70
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.440   0.27     6015      3.679         0.80
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.500   -0.69    109936    8.919         -1.01
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.250    4.32     14542     5.623         0.05
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.130   1.13     10263     4.679         0.62
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.150   0.46     3787      4.367         0.15
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.700   -0.09    882       3.521         -0.25
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            7.020    3.08     25338     1.089         -1.01
           >                                                             
 
    （完）

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