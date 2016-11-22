中国个股：华北制药称因石家庄治霾公司将停产，料影响今年净利5,000万

路透上海11月22日 - 中国河北省发力治霾对相关企业的影响逐步显现，华北制药股份有限公司 近两日连续发布公告称，已接到石家庄市政府通知，要求全市所有制药企业全部停产，预计此举将影响公司今年利润5,000万元人民币左右。

公告指出，公司日前收到石家庄市大气和水污染防治指挥办公室下发的《石家庄市大气污染防治调度令》。石家庄市政府决定对市工业企业，特别是制药、水泥、铸造、钢铁、煤电、焦化和锅炉等重点行业实施严格调控措施。调度令要求全市所有制药企业全部停产， 未经市政府批准不得复工生产。

华北制药表示，公司已拟定相关停限产实施方案上报市政府相关部门，争取早日复产。此次停产的范围为公司及石家庄市内子（分）公司。目前公司主要产品均有一定规模的备货，按相关单位停产至年底初步测算，制剂产品销售不受影响，不会对公司当期收入产生影响，原料药部分将影响公司当期利润5,000万元左右。

公司正积极与政府进行沟通，并同时做好市场的相关安排，全力维护公司平稳运行，停产期间公司将安排设备的大修、维保等工作，争取把影响和损失降到最低。此次停产的具体时长将按政府部门的有关要求实行。

中国证券报今日报导称，为完成大气污染防治年度目标，河北省近期接连下达了1号、2号大气污染防治调度令。其中2号调度令决定对完成大气污染防治年度目标任务进度滞后、近期污染严重的城市实施重点调度，涉及石家庄、保定、沧州、衡水和定州、辛集6市。 而10天前河北下发大气污染防治1号调度令，成为全国首个在大气污染防治上实施调度令制度的省份。1号调度令提出，对石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市及定州、辛集市10市的水泥、铸造、钢铁、火电、焦化等重点行业和燃煤锅炉实施生产调控措施。 石家庄市政府为确保2016年PM2.5年均浓度不出现“不降反升”问题，对钢铁、火电、化工、制药、水泥、玻璃、陶瓷、钙镁等大气污染物排放企业，实行最大程度的关停限产，全市将有近千家企业被关停或限产。

而另一家港股上市药企--石药集团 公告称，正向石家庄市政府申请准许继续进行正常制药生产。

注册地在石家庄市的上市药企共有六家，包括华北制药、石药集团、以岭药业 、常山药业 、石四药集团 和神威药业 。 另据中证报统计显示，在石家庄的多家上市公司中，除药企外，还包括建投能源 、河钢股份 、东方能源 、通合科技 与新澳股份 。（完）

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here (发稿 边竞; 审校 林高丽)