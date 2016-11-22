中国个股：绵石投资称终止与万达集团重大资产重组，万达商业借壳未果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月22日 - 中国北京绵石投资集团股份有限公司 周二公告，称与大连万达集团在发行股票购买万达商业地产股权等重大资产重组事宜，未能在时间安排协商上达成一致，因此决定终止本次重大资产重组事项筹划。
公告称，此前公司拟以发行股份购买资产的方式，购买万达集团等相关交易方持有的大连万达商业地产股份有限公司的全部股权，同时置出公司部分原有资产。
今年5月末，大连商业地产宣布，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。市场人士预计该公司有望在获得更高股票估值的中国内地市场重新上市。
绵石投资表示，本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对其生产经营活动造成不利影响。另外，自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将于今日复牌。
大连万达集团官网显示，万达商业是全球规模最大的不动产企业。截至2016年9月28日，已在全国开业160座万达广场、101家酒店，持有物业面积2,831万平方米。
因涉及资产交易和对外投资等重大事项，绵石投资自9月26日起停牌，停牌前收报14.31元人民币。(完)
参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。