中国个股：绵石投资称终止与万达集团重大资产重组，万达商业借壳未果

路透上海11月22日 - 中国北京绵石投资集团股份有限公司 周二公告，称与大连万达集团在发行股票购买万达商业地产股权等重大资产重组事宜，未能在时间安排协商上达成一致，因此决定终止本次重大资产重组事项筹划。

公告称，此前公司拟以发行股份购买资产的方式，购买万达集团等相关交易方持有的大连万达商业地产股份有限公司的全部股权，同时置出公司部分原有资产。

今年5月末，大连商业地产宣布，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。市场人士预计该公司有望在获得更高股票估值的中国内地市场重新上市。

绵石投资表示，本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对其生产经营活动造成不利影响。另外，自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将于今日复牌。

大连万达集团官网显示，万达商业是全球规模最大的不动产企业。截至2016年9月28日，已在全国开业160座万达广场、101家酒店，持有物业面积2,831万平方米。

因涉及资产交易和对外投资等重大事项，绵石投资自9月26日起停牌，停牌前收报14.31元人民币。(完)

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