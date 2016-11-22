中国财政：地方预决算应在本级人大会批准后20日内向社会公开--财政部

路透北京11月22日 - 为全面规范、公开透明预算制度，中国财政部日前发布地方预决算公开操作规程，政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开。地方各级财政部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前。

刊登在财政部官网的规程要求，地方各级财政部门应当公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，涉及国家秘密的除外。并要求自2017年起，地方各级财政部门应当在本级政府或财政部门门户网公开。

地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费，包括预算总额，以及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（区分公务用车购置费、公务用车运行费两项）、公务接待费分项数额，由地方各级财政部门负责公开，并对增减变化情况进行说明。

地方预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

中国2015年1月1日起执行新的预算法，实行全口径预算管理，这也是建立现代财政制度的基本前提。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。支出也要涵盖广义政府的所有活动；同时，将地方政府债务纳入预算管理，避免地方政府债务游离于预算之外、脱离人大监督。（完）

欲浏览政策全文，请点选财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 吴云凌)