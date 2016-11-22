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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 09:05 BJT

《全球汇市》美元从13年半高位下滑，此前连涨两周

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0635  1.0627  +0.08  -2.07  1.0860
    美元/日圆            110.59  110.79  -0.18  -8.07  120.30
    欧元/日圆         117.64  117.77  -0.11  -9.83  130.47
    美元/瑞郎            1.0075  1.0083  -0.08  +0.57  1.0018
    英镑/美元            1.2501  1.2490  +0.09 -15.18  1.4738
    美元/加元            1.3402  1.3417  -0.11  -3.16  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8998  6.9021  -0.03  +5.05  6.5680
    澳元/美元            0.7376  0.7364  +0.16  +1.39  0.7275
    新西兰元/美元        0.7064  0.7064  +0.00  +3.50  0.6825
    澳元/日圆         81.650  81.590  +0.07  -6.81  87.620
    新西兰元/日圆     78.190  78.230  -0.05  -4.62  81.980
    英镑/日圆         138.30  138.37  -0.05 -21.96  177.22
    澳元/新西兰元     1.0438  1.0419  +0.18  -2.12  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/张若琪/李婷仪/陈宗琦/侯雪苹；审校 杜明霞/张涛/李爽/戴素萍)

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