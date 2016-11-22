《中国报摘》--其他报纸重要消息11月22日

**上海证券报**

--*ST鲁丰 公告称，公司拟筹划非公开发行股票募集资金，用于购买有色金属冶炼和压延加工业领域相关资产及补充流动资金，其中购买资产交易金额预计不超过100亿元人民币。此前*ST鲁丰实际控制人拟将所持上市公司28.18%股份转让给中国宏桥 子公司。

--安洁科技 称，拟斥资不超过35亿元收购消费电子金属加工企业惠州威博精密科技有限公司100%股权，拓展新领域产能。

--记者获悉，中石油已向各天然气用户下发通知，从本月20日起将非居民用天然气结算价格上浮10%。

**证券时报**

--尽管一个月前中融新大集团以50亿元竞得四川信托30%股权，但近日四川信托第四大股东濠吉食品提出不放弃优先受让权，并已向北交所交纳5亿元保证金。若本周四前其能筹资50亿元，濠吉食品将拿下该笔股权。

**21世纪经济报道**

--截止10月底，全国铁路固定资产投资完成6,234.49亿元。若要完成铁路总公司年初提出的全年投资8,000亿元目标，11-12月份将是铁路投资和建设的高峰期，全年资金投入有望超过8,000亿元。(完)