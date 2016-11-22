《中国报摘》--其他报纸重要消息11月22日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--*ST鲁丰 公告称，公司拟筹划非公开发行股票募集资金，用于购买有色金属冶炼和压延加工业领域相关资产及补充流动资金，其中购买资产交易金额预计不超过100亿元人民币。此前*ST鲁丰实际控制人拟将所持上市公司28.18%股份转让给中国宏桥 子公司。
--安洁科技 称，拟斥资不超过35亿元收购消费电子金属加工企业惠州威博精密科技有限公司100%股权，拓展新领域产能。
--记者获悉，中石油已向各天然气用户下发通知，从本月20日起将非居民用天然气结算价格上浮10%。
**证券时报**
--尽管一个月前中融新大集团以50亿元竞得四川信托30%股权，但近日四川信托第四大股东濠吉食品提出不放弃优先受让权，并已向北交所交纳5亿元保证金。若本周四前其能筹资50亿元，濠吉食品将拿下该笔股权。
**21世纪经济报道**
--截止10月底，全国铁路固定资产投资完成6,234.49亿元。若要完成铁路总公司年初提出的全年投资8,000亿元目标，11-12月份将是铁路投资和建设的高峰期，全年资金投入有望超过8,000亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。