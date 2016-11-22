中美关系：应秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则--人民日报

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月22日 - 人民日报周二刊登钟声的评论文章称，把握中美关系基本面和大方向，只要中美着眼于双方共同利益和两国人民福祉，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，中美关系就能在新的起点上取得更大发展。
文章称，当前，中美关系正处于承前启后的过渡阶段。美国大选后，特朗普当选总统推出了初步政策框架，但提名内阁成员的过程才刚刚开始，新一届政府成立后内外政策、对华政策怎么样，还需要进一步观察。在此背景下观察下阶段中美关系，最重要的是把握基本面和大方向。
“不难预见的是，中美开展合作可以为两国和世界带来巨大利益，但如果双方摩擦不断甚至出现对抗，则必将给两国和世界带来灾难，合作是中美两国唯一的正确选择。”文章称。
当前，中美双边贸易额、双向投资存量、两国人员往来均创下历史新高。双方在重大国际地区和全球性问题上合作富有成效。这为未来中美关系发展奠定了基础，充分展示了中美关系的战略意义和全球影响。
文章称，中美两国发展战略有很多契合之处和利益汇合点。在国际上，无论是维护世界和平，还是促进全球发展，中美两国都肩负特殊重要责任，拥有巨大合作潜力。
当今国际关系体系中，中美关系的重要性不言而喻，可谓“大到不能倒”，只能搞好，不能搞坏。只要中美着眼于双方共同利益和两国人民福祉，顺应时代潮流，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，中美关系就能在新的起点上取得更大发展。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。