中美关系：应秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则--人民日报

路透北京11月22日 - 人民日报周二刊登钟声的评论文章称，把握中美关系基本面和大方向，只要中美着眼于双方共同利益和两国人民福祉，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，中美关系就能在新的起点上取得更大发展。

文章称，当前，中美关系正处于承前启后的过渡阶段。美国大选后，特朗普当选总统推出了初步政策框架，但提名内阁成员的过程才刚刚开始，新一届政府成立后内外政策、对华政策怎么样，还需要进一步观察。在此背景下观察下阶段中美关系，最重要的是把握基本面和大方向。

“不难预见的是，中美开展合作可以为两国和世界带来巨大利益，但如果双方摩擦不断甚至出现对抗，则必将给两国和世界带来灾难，合作是中美两国唯一的正确选择。”文章称。

当前，中美双边贸易额、双向投资存量、两国人员往来均创下历史新高。双方在重大国际地区和全球性问题上合作富有成效。这为未来中美关系发展奠定了基础，充分展示了中美关系的战略意义和全球影响。

文章称，中美两国发展战略有很多契合之处和利益汇合点。在国际上，无论是维护世界和平，还是促进全球发展，中美两国都肩负特殊重要责任，拥有巨大合作潜力。