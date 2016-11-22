《香港报摘》--其他报纸重要消息11月22日

**明报**

--由领展 及南丰合作发展的观塘海滨道77号商业项目现正进行招租，意向尺租约38至40港元，目标租户为金融及跨国企业，商场部分最快2018年落实租约，预料超过半数楼面为食肆。

--港铁 本年度首幅铁路上盖项目何文田站1期共收到28份意向书，除吸引同区已拥有发展项目的新地 、会德丰 等发展商入标之外，首度参与港铁项目的龙光地产 以及近年鲜有参与投地的太古地产 亦有递交意向书。

**星岛日报**

--金山软件 第三季盈利爆升近两倍至1.42亿元人民币，毛利率为65%，较上年同期下降10%。

--中信资源 主要股东淡马锡 以每股1.235港元，向TIHT Investment Holdings III Pte. Ltd.悉数出售7.87亿股股份，占公司权益10.01%，涉及金额约9.71亿港元。

**苹果日报**

--广东富豪朱庆凇（又名朱庆伊）旗下的珠光控股 自2009年买壳南方国际至今未有大动作，公司副主席黄佳爵称，未来六个月朱庆凇计划向珠光控股注入旗下两个逾百亿元的广州市区项目。

--中国电信 10月4G用户增长放慢至548万户，较9月份少57万户；今年首10个月4G用户累计增5,451万户至1.1297亿户。

**东方日报**

--石药集团 及石四药集团 先后公布，石家庄市政府于上周五（18日）因应当地大气污染严重，要求市内制药、铸铁及水泥等行业企业一律暂时停止生产，两间公司今日复牌。

--恒腾网络 公布收购深圳广田智能科技51.6%权益，该资产全部评估价值不超过125亿港元，收购作价将透过增发不超过80亿股股份，相当于扩大后已发行股本的9.9%，作价每股0.555港元支付。

**文汇报**

--立法会金融服务界议员张华峰称，近日与证监会会面后，认为证监会对撤销上市监管委员会（LRC）的抗拒不大，并承诺会为上市“合适性”定下明确清晰的定义。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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