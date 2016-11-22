港报财经评论：美元升浪未尽头，港元高估手尾长--信报11月22日

美元升浪未尽头 港元高估手尾长/ 习广思

上周四，美国联储局主席耶伦在听证会上称，经济取得进一步进展，总统大选结果无阻加息进程，加息或相对快地到来。有关言论加速美元涨势，欧罗曾跌穿1.06，按美元如此的升值进程，全球资产将加快大洗牌。港元与美元挂鈎，美元强即港元很大机会被高估，港元成了既能保值又被高估的资产，港人真不知如何自处。

《巴隆氏》周刊（Barron's）亚洲市场观察部落格指出，从滙率角度来看，特朗普当选美国总统，真的让美国再度强大起来，美滙指数上周一举升破100这个重要心理关口，若再升10%，亚洲货币展望堪虞， 尤其是港元与韩圜。

大和资本市场公司经济学家赖志文指出，就技术图表来看，美滙指数升破100，可被视为「明显的突破」，无论是从技术走势，还是从利率看升的基本面来看，美元后市都还有可观的升值空间。

赖志文说，美元过去35年来只出现两次重大突破：第一次在1981 年，美滙指数涨了60%；第二次在2000年，升幅达20%。

截至目前，美滙指数从9月底低位回升的幅度仅6%，与前两次历史性突破的升幅相比，还不算什么。但若美元再涨10%，却会对亚洲各国货币产生重大影响。

据大和分析，即使美滙指数这波升浪只有10%，仍会对亚币构成巨大压力。首先，人民币可能跟随类似的幅度，让人民币贬到7.5元兑1美元。事实上特朗普胜选后美元涨势锐不可当，中国人民银行逐日下调参考滙率，令人民币一连11个交易日走弱。

美元升值加上人民币贬值，将再度打击亚币。马元、新加坡元、菲律宾披索、印度卢比、印尼盾和韩圜近来都承受贬值压力，贬势还可能愈演愈烈。 大和认为韩圜特别脆弱，因为南韩政治局势动荡，总统朴槿惠可能面临遭弹劾的下场。与美元挂鈎的港元尤其显得被高估，实质有效滙率如今已升破123，与1995年底时差不多；若再升值10%，将重返1997年的水平。

人民币贬值潮已出现了一年多，去年8月滙改后更加快贬值，这早已驱使国内资金加速涌港保值避险，而本栏亦提及过多次人民币从买保险、买金、买楼等途径南下「逃生」，并最终要国家出手拦截，阻止用银联刷卡付保费。美元强势持续的话，资金持续南下应不会扭转，至于会否流入股市，则要看内地企业盈利受人民币贬值影响多与少，不能一概而论。

内地人要走资保值，其实也是迫不得已，去年股市丧炒，股民加入炒股，不久即遇股灾；年内楼市疯涨，疯抢楼情况持续了好几个月国家才出手降温，现在楼市成交随即冰封，又一批资金被压死，还有炒商品期货的、炒焦煤期货的，一炒即被打压，黑色商品期货暴跌。这样的投资环境，教国内人还敢投资吗？但不投资，现金却被高通胀所蚕食，一样死。

人民币涌港买资产，令港元更加被高估，终有一天会出现沽港元买美元，令银行体系结余减少，拆息上升，这一天不知何时出现，也就只能积谷防饥，为日后一旦遇上逆境作好准备。

港元强，持港元最大好处是外游便宜了一大截，用港元买大马、新加坡等地物业，也顿时变得便宜，这也不失为一个分散风险的好方法。

美元强势不会停下来，刚过去的周末法国共和党进行了总统候选人预选，为明年5年总统大选作热身赛，下月有意大利公投及奥地利总统选举；荷兰明年3月大选、德国秋季大选等，当英国脱欧与特朗普胜选相继出现，明年政治惊奇将陆续有来。（完）

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