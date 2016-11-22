长江期货：中国期指净空持仓有所上升，市场情绪谨慎

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月22日的《期货日报》：
周一，沪深300指数冲高上扬，盘中刷新反弹以来新高。股指期货合约跟随现货指数展开反弹。然而，从股指期货自身观察，期指资金对反弹的态度较为谨慎。IF四份合约周一增仓2,124手至41,665手。虽然表面上期货市场的增仓上行表明投资者对反弹持认同态度，但周一持仓量的增加并未覆盖上周五由于期指交割造成的持仓量下降。上周五，IF股指期货持仓量整体减仓2,997手。
从股指期货三个品种之间主力持仓的变动观察，资金更偏向低估值与防御。在IC1612上，前20空方合计增持卖单814手，超过前20多方合计增持买单737手。在IH1612上，前20多方合计增持买单788手，超过前20空方合计增持卖单761手。这或许也暗含着市场情绪的谨慎。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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