长江期货：中国期指净空持仓有所上升，市场情绪谨慎

周一，沪深300指数冲高上扬，盘中刷新反弹以来新高。股指期货合约跟随现货指数展开反弹。然而，从股指期货自身观察，期指资金对反弹的态度较为谨慎。IF四份合约周一增仓2,124手至41,665手。虽然表面上期货市场的增仓上行表明投资者对反弹持认同态度，但周一持仓量的增加并未覆盖上周五由于期指交割造成的持仓量下降。上周五，IF股指期货持仓量整体减仓2,997手。

从股指期货三个品种之间主力持仓的变动观察，资金更偏向低估值与防御。在IC1612上，前20空方合计增持卖单814手，超过前20多方合计增持买单737手。在IH1612上，前20多方合计增持买单788手，超过前20空方合计增持卖单761手。这或许也暗含着市场情绪的谨慎。(完)