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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 09:00 BJT

期货日报：沪胶呈现增多减空态势，后市期价仍呈现偏强态势

以下内容节选自11月22日的《期货日报》：

11月21日，在多头资金的强势推动下，沪胶市场伴随着成交量放大，期价快速拉升，主力1701合约及远月1705合约双双封于涨停板，期价果断站上17,000元/吨整数关口。

　　　通过观察主力持仓动向，笔者发现，当日虽不少席位做出多空同向调整，但从调整方向和调整力度上看，对后市均更倾向于乐观，加上部分多头主力的大幅增多减空，或暗示着后市期价仍呈现偏强态势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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