期货日报：沪胶呈现增多减空态势，后市期价仍呈现偏强态势

11月21日，在多头资金的强势推动下，沪胶市场伴随着成交量放大，期价快速拉升，主力1701合约及远月1705合约双双封于涨停板，期价果断站上17,000元/吨整数关口。

通过观察主力持仓动向，笔者发现，当日虽不少席位做出多空同向调整，但从调整方向和调整力度上看，对后市均更倾向于乐观，加上部分多头主力的大幅增多减空，或暗示着后市期价仍呈现偏强态势。(完)