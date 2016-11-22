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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 09:14 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月22日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     11/22    深　　易明医药　002826　　　 4,743      6.06      22.98   华西证券 11/24
     11/23    沪    华安证券  730909      80,000     *6.41     *12.44   华泰联合 11/25
     11/23    深    安车检测  300572       1,667     13.79      22.98   申万宏源 11/25
     11/24    深    太辰光    300570      3,194.4     --         --     招商证券 11/28
     11/24    沪　　三维股份　732033　　　 2,270      --         --     招商证券 11/28
     11/25    深　　高争民爆　002827　　　 4,600      --         --     财富证券 11/29
     11/28    沪    如通股份  732036       5,084      --         --     广发证券 11/30
     11/28    深    贝肯能源  002828       2,930      --         --     东方花旗 11/30
     11/29    沪    兴业股份  732928       5,040      --         --     国金证券 12/01
    *11/30    沪    家家悦    732708       9,000      --         --     银河证券 12/02
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
   *暂缓发行  沪　　天马科技　732668　　 5,300       6.21       22.97    海通证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     11/22  沪    博迈科    5,870      20.81      22.99    华林证券
     11/22  深    科信技术  4,000       8.78      22.98    招商证券
     11/22  深　　精测电子  2,000      19.92      22.99    广发证券
    *11/23  沪    通灵珠宝 6,079.89    14.25      19.52    华泰联合
     --     沪    宏辉果蔬  3,335       9.31      20.68    申万宏源
     --     沪    神力股份  3,000       8.77      22.98    中信证券
     --     深    凯中精密  3,600      13.73      22.97    国信证券
     --     沪　　吴江银行 11,150　　   6.83      12.62    华泰联合
     --     深    天能重工  2,084      41.57      20.08    兴业证券
     --     沪　　苏州科达  6,670       8.03      17.55    华林证券 
     --     深    中装建设  7,500      10.23      21.35    国海证券 
     --     沪　　中通国脉  2,200      10.34      22.98    金元证券 
     --     深　　纳尔股份  2,500      10.17      18.62    东方花旗 
     --     沪　　湘油泵　  2,023      10.46      22.98    万联证券 
     --     深　　星源材质  3,000      21.65      22.99    恒泰长财 
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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