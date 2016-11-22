金期投资：郑商所强麦期价短期有望维持高位震荡

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月22日的《期货日报》：
随着政府在山东、河北两省开始抛售2015年产质量较好的小麦，小麦现货价格稳中略跌，加之周边商品期货大幅回调，近期强麦期货高位滞涨，横盘前行。展望后市，国内小麦供需偏紧依旧，短期内强麦期货有望维持高位震荡。
近期强麦期货回调整理，是由于周边商品期货下跌拖累以及相对于优麦现货价涨幅过大所致，在国内小麦市场供需面偏多以及国内优质小麦仍稳步走高的背景下，强麦期货很难出现深跌，强势震荡有望延续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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