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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 09:01 BJT

金期投资：郑商所强麦期价短期有望维持高位震荡

以下内容节选自11月22日的《期货日报》：

随着政府在山东、河北两省开始抛售2015年产质量较好的小麦，小麦现货价格稳中略跌，加之周边商品期货大幅回调，近期强麦期货高位滞涨，横盘前行。展望后市，国内小麦供需偏紧依旧，短期内强麦期货有望维持高位震荡。

近期强麦期货回调整理，是由于周边商品期货下跌拖累以及相对于优麦现货价涨幅过大所致，在国内小麦市场供需面偏多以及国内优质小麦仍稳步走高的背景下，强麦期货很难出现深跌，强势震荡有望延续。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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