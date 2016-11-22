港报财经评论：内险股急升，短炒勿进取--经济日报11月22日

内险股急升 短炒勿进取/ 林瑞芬

内险股昨日普遍造好，推动国指 回升1%，昨收报9,444点。恒指 收报22,357点，升0.1%，大市成交额636亿港元。美滙的升势主导港股，后市仍要密切留意。

人民币中间价昨早又较上日下调189点，为连续第12天下调，兑美元报6.8985，再创近八年半新低。

面对美元强势，欧元又预期弱势情况之下，年底前人民币的下跌压力难望消除。意大利将举行公投，欧元又在政治前景不明朗底下受压，加上美国12月加息近乎板上钉钉，间接利好美元。

全球流动性拐点渐见清晰，港股暂偏弱势，所见反弹力好有限度，恒指昨曾反弹高见22,480，最终也被淡友力压下来，收报22,357，全日只升13点。反弹力薄弱，相反，就要看紧技术支持位不宜有失，如恒指不宜失22,000，国指不宜失9,000。

恒指与国指昨日暂走分化，内险股昨在中、港股市表现突出，平保 A股及H股分别涨2.5%及3.3%、国寿 A股及H股分别涨7.8%及5%、太保 A股及H股分别涨2.6%及3.2%、新华保险 A股及H股分别涨5.7%及4.6%等，推动国指回升，但恒指则只微升。内险股短期表现突出，加上，基建股配合，上证综合指数昨亦得以登高，收报3,218，升0.8%。上证近月走势已较港股为佳，但要出现喜出望外的强劲升幅还是困难，在人民币目前被动受美元强势拖跌，人行难以大松货币政策，形成A股暂看缓步跑为主！上证攻坚3,200至3,300阻力区需时。

回说内险股抽升，查究，没有特别重大利好政策出台刺激内险股，上升，可能是配合客观市场发展。据海通证券报告分析，内险股造好有五大因素：一是前期外围市场利率回升，而近期国内长期利率亦显着上行，保险公司投资收益提升，经营环境好转，利差收窄预期改善。二来，行业数据显示，个险新单维持高增长，负债成本有所下调。10月个险期交增速提高：国寿、平安、太保、新华于今年首10个月个险期交预计分别增长60%、35%、50%和40%，维持高位。下半年个险主要销售保障型产品（终身寿险+重疾），价值转型明确。三来，保险股的基金配置仍处历史最低，基金三季报显示，重仓股中保险股配置占比仅0.76%，为历史最低位，较自由流通市值占比的2.67%显着低配置。四来，受益于股票市场同比好转，上市保险公司利润降幅均收窄，三季度单季利润实现同比小幅正增长6%，四季度业绩预计持续改善。五来，市场对于利差收窄和业绩下滑风险已充分反应，近期市场利率回暖，且放开沪港通、私募基金等投资范围，边际预期好转。目前4家上市公司股价对应PEV仅1倍，具较高安全边际。

笔者认为港股与A股表现始终有别，H股内险股暂缺乏来自外围买家的推动力，股价一升再升的推动力有欠，在目前买卖两闲底下，急于追涨套短利困难，内险H股只宜趁低收集中綫投资，不宜过分聚焦进取短炒！股价的升势短期是否维持，宜观察清楚。中綫投资而言，看好的仍主要是平保 ，短期如受制42.5港元阻力，窄幅整固需时，昨收报41.8港元。

今年底前，尚有意大利公投风险的释放之外，12月欧洲央行议息决定也是重要。因为于10月欧洲央行会议纪要在暗示，12月将决定是否延长QE。当前国债收益率已急剧上涨，市场预期通胀下，欧元区10月CPI终值同比增加0.5%，高于9月的0.4%升幅，为两年新高水平，欧洲央行并无一定会延长QE的原因，12月议息会存在到期不再续做QE的机会，若真如此，美欧货币政策同向收紧，那国际债市将再一次呈大流走，新兴市场货币以及股市也会出现震荡，港股成提款机的风险存在。

在风险未全释放下，对港股难寄以厚望，余下时间维稳，或是最佳的结果。对2017年展望，高盛就提出，自美国大选以来，新兴市场就卷入到了「特朗普恐慌」中，怕美元滙价上升，资金流出新兴市场。不过，高盛认为在美国总体的政策可能将带来更强劲的美国经济增长和通胀，并伴随商品价格上涨，这将部分有利于新兴市场，新兴市场受压只一时，明年料有所改善。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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