港报社评：“习梁会”无论及选特首，年度述职讨论系列政策--明报11月22日

国家主席习近平在秘鲁利马会见特首梁振英，会后释出的信息，就「释法」之后中央对港方针政策和中央对特首选举的意向两大事项，表面上并未透露具体信息可供研判；不过，结合「习梁会」后新华社报道和梁振英对传媒的说法，本港可能会有政策措施应对「港独」挑战，并逐步遏制这股思潮。另外，这次会晤折射北京对港思维，例如就「一国两制」原则是否出现微妙变化，值得关注。

新华社报道了会见情况，其中一些表述，本港各方人士有不同解读。有说法认为习近平对梁振英说，「希望你带领特区政府管治团队继续综合施策」中的「继续带领」，是释出了有利梁振英连任的信息。不过，也有意见认为习近平提到的「广泛凝聚社会共识」，是指梁振英未能做到这一点，变相批评他的工作，云云。总之，各方据不同立场取态，解读新华社这则报道，各有不同理解。

平情而论，单从这则报道无法判断北京就下任人选已有倾向。不过，近期坊间说法认为距离特首选举只有4个月，迄今梁振英就会否参选寻求连任仍然说「无消息」，时间紧迫，北京仍未给梁振英开绿灯，认为事态不寻常，此乃反映北京对梁振英连任有保留，云云。这个说法有一定逻辑，只是放在「中央政府充分肯定行政长官和特别行政区政府的工作」检验，则说北京不再属意梁振英，也较为牵强。从新华社报道观察梁振英的仕途，若说明年7月之后他将行人止步，应该得不到这样的结论。

下任特首选举，北京的意向仍然是云里雾里。不过，「习梁会」历时45分钟，肯定谈了不少事情，结合新华社报道和梁振英对传媒的讲话，仍然释出一些重要信息。首先，习近平说到「坚决维护国家统一，保持社会政治稳定」；历来领导人会见历任特首，都没有这样的提法，折射近期「港独」喧闹、宣誓风波和迫使北京「释法」应对，说明「港独」已经进入中央与领导人的处事日程，香港能否保持社会政治稳定，也成为领导人关心的状况。

其次，梁振英会见传媒时，主动提及「我们就一系列的问题进行讨论。主席亦提到，他说很快在下个月就有年度的行政长官向中央领导人汇报工作，到时候再实质和具体谈谈」。梁振英这个引述，有理由相信习近平在会见梁振英时，提出了不少指示与要求，须由梁振英拟就政策措施方案，然后在特首下月到北京年度述职时再实质和具体讨论。即是说，习近平要梁振英交功课，涉及什么问题？除了梁振英所说经济问题包括5个传统产业、创科事业发展等，相信触及应对「港独」和相关情况。

关于「港独」，从北京的视角，特区政府固然要应对，北京中央也有必要处理，因为这是涉及国土完整、主权和国家利益的根本大事，中央不可能袖手旁观，特别是特区政府不能独力应付时，中央必须出手。整个「释法」操作，就是北京「以我为主」，藉宣誓来遏制「港独」。因此，习近平与梁振英讨论政策措施，全面遏制「港独」和「消独」，是完全有迹可寻的发展。

梁振英引述习近平说「在『一国两制』底下，没有『港独』的空间」，未来本港应对「港独」，或多或少都有北京的影子，即是说中央在香港的显现，将会与以往不一样。熟知香港事务的人都知道，香港所享有「高度自治」是相对的，高度有多高，须视乎北京中央的自我设限。两年前国务院新闻办公室发表的《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书，强调中央对港有「全面管治权」，今次应对和处理「港独」挑战，或许是检视中央怎样践行这个表述的时候。从港人视角出发，当然期望无论中央有些什么举措，都须符合「一国两制」的原则和精神。

今次「习梁会」后，新华社的报道还有一点值得注意。以往领导人与特首会晤之后，据新华社报道有一些基本用语，例如按「一国两制」原则、《基本法》规定等，去年底梁振英赴京述职时，虽然习近平提到香港「一国两制」实践出现了一些情况，但是仍然提及这些基本语。今次新华社的报道，则完全没有行礼如仪这一套，而是剑及履及地提到习近平的提示；当然，这种情况不能说「一国两制」、《基本法》已经从国家处理香港事务隐退，不过港人对这些基本语十分重视而敏感，日后领导人谈及和处理香港事务，会否再听到、见到这些基本语，将是港人观察中央对港方针政策的焦点。

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