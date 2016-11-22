港报社评：旺角新年设墟市，日后不妨常规化--信报11月22日

即将来临的农历新年正月初一至初三，旺角麦花臣球场有机会出现热热闹闹的熟食墟市，既让小贩发财，也让市民趁墟。如果此事得以落实，我们乐见其成，并且鼓励将之常规化。

食环署主动向油尖旺区议会建议，明年新春佳节的头三天在麦花臣球场举办熟食墟市，区议会将于周四讨论相关议题。被问及此举的用意是否防止因为无牌小贩摆卖问题再次触发旺角骚乱，食物及衞生局局长高永文矢口否认，他说墟市政策去年已经酝酿，由专责小组与立法会议员研究，目的是希望让商贩有秩序营运，尽量在不影响公众衞生、公众秩序和市民安全的情况下，跟十八区区议会合作。

不管高永文如何阐释当中的原委，麦花臣球场举办熟食墟市的客观效果，肯定是回应市民的诉求，间接减低再次爆发旺角骚乱的机会，最低限度不让「扞衞本土文化特色」的个别人士有藉口挑战政府权威，勇武地发动至今仍然历历在目的「鱼蛋革命」。其实除了旺角夹杂砖头的骚乱之外，今年春节期间还有一件事跟小贩问题有关，屯门良景邨街市外围涌现无牌小贩摊档，一些自称「管理员」的彪形大汉暴力驱赶，触发民愤，群众的矛头甚至指向「选择性执法」的警队。旺角举办熟食墟市固然值得欢迎，要是十八区都物色适合地点设新春夜市，不失为利民善策。

追本溯源，今年香港政治生态的丕变与旺角骚乱系上千丝万缕的因果关系，辗转导致青年新政梁颂恒和游蕙祯引发宣誓风波和人大释法。简单来说，旺角砖头横飞与子弹冲天的黑夜狂飙过后，本土派急速冒起，立法会新界东补选之中，被控以暴动罪的本土民主前线参选人梁天琦平地一声雷，得票率高达百分之十五。尽管梁天琦后来参与九月的立法会选举被取消出选资格，但他全力支持（或扯线）的「影武者」青年新政梁游二人则当选，接下来就是大家知之甚详的宣誓辱华、司法覆核和人大释法等后续发展。梁游二人现已被法庭裁定丧失议员资格，不过宣誓风波尚未画上句号，梁、游上诉案及类似的司法覆核官司陆续有来。

旺角骚乱就好比气象学著名的蝴蝶效应，巴西一只蝴蝶轻拍翅膀，在一环扣一环的连锁效应之下，美国最终刮起一场龙卷风。

即使撇开防止再次爆发旺角骚乱的考虑不论，新年期间不少食肆加价或休市，让小贩摆卖有何不可？假如小贩能够在有规有管的环境经营，一来提供谋生途径，二来保留本土特色，三来吸引游客观光，完全不是坏事。

不妨看看台湾林林总总的夜市，台湾观光局统计，百分之七十的游客把夜市列入行程，为当地旅游业带来可观收入。再看看南韩首尔，同样着力于发展夜市作为推动旅游业的重要政策，东大门、汝矣岛汉江公园、沐洞里体育馆及清溪广场相继设立不同特色的夜市，例如汝矣岛以售卖小吃和手工艺品为主，东大门则以满布潮流服饰店远近驰名。

人烟稠密的香港无法容得下小贩密集开档吗？不见得，因为每年一度的年宵花市根本就是行之有效的传统墟市。年宵花市的举办地点一般是面积宽敞的球场，只要采取有效的措施管好人流、噪音及环境衞生，不会对民居造成太大滋扰；既然食环署有能力管理好年宵花市，小贩密集开档的夜市理应行得通。事实上，这次旺角熟食墟市的选址是旺角麦花臣球场，概念上跟年宵花市差不多。

假如农历新年的旺角熟食墟市真的落实，而且成功举办，我们建议日后进一步常规化，每逢大时大节甚至每星期两三晚设立墟市，让本土文化特色发扬光大，管理办法正好参考年宵花市，容许小贩透过正规渠道申请经营权。

与其驱赶小贩摆卖激发「鱼蛋革命」，不如因势利导，一人一串鱼蛋欢天喜地趁墟去 。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘