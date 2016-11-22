全球金市：金价小升，受美元走软推动

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数 下跌0.3%至100.720。
美元周二处于守势，在连涨10个交易日后，投资者对涨势进行整固。此前对美国总统当选人特朗普执政将增加财政支出及令通胀上升的预期推升美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)加入大选后讨论美国新政府应采取何种政策的行列，周一指称支出和提振生产率的其他措施将帮助减轻美联储支撑经济的重担。
两位欧洲央行高官周一表示，欧洲央行需要持续用超宽松政策来支持欧元区经济。这强化了市场对于欧洲央行下月将会延长购债计划的预期。
高盛将三个月/六个月金价预估下调至每盎司1,200美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量下降0.71%至908.77吨，上周五为915.29吨。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 杜明霞/李婷仪 审校 王丽鑫/张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。