全球金市：金价小升，受美元走软推动

美元指数 下跌0.3%至100.720。

美元周二处于守势，在连涨10个交易日后，投资者对涨势进行整固。此前对美国总统当选人特朗普执政将增加财政支出及令通胀上升的预期推升美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)加入大选后讨论美国新政府应采取何种政策的行列，周一指称支出和提振生产率的其他措施将帮助减轻美联储支撑经济的重担。

两位欧洲央行高官周一表示，欧洲央行需要持续用超宽松政策来支持欧元区经济。这强化了市场对于欧洲央行下月将会延长购债计划的预期。

高盛将三个月/六个月金价预估下调至每盎司1,200美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量下降0.71%至908.77吨，上周五为915.29吨。 (完)

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