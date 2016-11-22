香港个股：猪肉食品商万洲国际子公司以1.45亿美元收购美国同业Clougherty

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月22日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际 周二称，旗下史密斯菲尔德（Smithfield Foods）斥资1.45亿美元收购美国同业Clougherty Packing，预期今年底前完成交易。
据公告，卖方为Hormel Foods ，本次收购将使史密斯菲尔德直接进入美国西岸市场的通道，并将扩充并加强史密斯菲尔德的垂直整合供应链。
万洲国际表示，“与美国东岸工厂相比，西岸对亚洲的出口更具时间优势，因而具有战略意义。”
Clougherty为综合猪肉产品生产商及加工商，经营多个品牌如“Farmer John”、“Saag’s Specialty Meats”，每日屠宰约7,400头生猪，每年销售额约5亿美元。其产品主要在美国西南部出售，包括热狗、培根、早餐肉肠、生鲜猪肉、火腿、午餐肉及烟燻香肠。
此外，Clougherty透过PFFJ及Champ在加州、怀俄明州及亚利桑那州经营生猪养殖场。
万洲国际称，交易须遵从惯常的成交条件，包括获取法定批准，并预期于今年底之前完成。交易完成后，Clougherty将成为其间接全资附属公司。
万洲国际周三开盘报6.31港元，升1.12%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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