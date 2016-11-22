中国个股：葛洲坝称获山东三条高速公路BOT项目，投资总额364.11亿元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月22日 - 中国大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司 周二早晨公告称，近日其与山东高速集团公司签订合作框架协议，后者将向葛洲坝转让山东三条高速公路的BOT（建设、运营和转让）投资权，三项目估计投资总额达364.11亿元人民币。
公告称，山东高速集团是济泰高速（含济泰连接线项目）、巨单高速及枣菏高速的BOT 投资人，本次计划向葛洲坝转让相应的项目法人公司100%股权及相关的济泰高速（含济泰连接线项目）、巨单高速及枣菏高速的BOT投资权。
山东高速集团是山东高速 和山东路桥 的母公司。据公司网站介绍，该集团注册资本200亿元，资产总额5,000亿元，资产负债率62%，以投资、建设、经营、管理高速公路、桥梁、铁路、港航、机场、物流为主业。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。