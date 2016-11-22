中国个股：葛洲坝称获山东三条高速公路BOT项目，投资总额364.11亿元

路透上海11月22日 - 中国大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司 周二早晨公告称，近日其与山东高速集团公司签订合作框架协议，后者将向葛洲坝转让山东三条高速公路的BOT（建设、运营和转让）投资权，三项目估计投资总额达364.11亿元人民币。

公告称，山东高速集团是济泰高速（含济泰连接线项目）、巨单高速及枣菏高速的BOT 投资人，本次计划向葛洲坝转让相应的项目法人公司100%股权及相关的济泰高速（含济泰连接线项目）、巨单高速及枣菏高速的BOT投资权。