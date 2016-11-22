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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 09:32 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑走势偏空，下看200日移动均线支撑位

0118GMT
    
    * 欧元/英镑空头走势加剧，证实进入下行通道
    * 最新报0.8508，在昨日触及的两个月低点0.8486附近波动
    * 按照目前走势，预计将在0.8300心理关口附近与200日移动均线会
合
    * 盘中阻力位料在波林格下行区间顶部0.8589
    * 盘中支撑位料在区间底部0.8402
    
    技术图表请见： reut.rs/2fM9xu4
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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