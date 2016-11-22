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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 09:30 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.58

路透上海11月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.58；SDR篮子指数微跌至95.3，BIS篮子指数微跌至95.8
4。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.31%，SDR篮子指数跌3.58%，BIS指数跌5.77%
。
 CFETS篮子货币             今日中间   CFETS篮子货币较上日升贬点
                           价         数
 人民币                       6.8779                        206
 欧元                         7.3198                       -118
 日圆                         6.2151                         56
 港元                         0.8868                       25.2
 英镑                         8.5937                       -776
 澳元                         5.0736                       -186
 新西兰元                      4.866                       -350
 新加坡元                     4.8388                        -20
 瑞郎                          6.824                         87
 加元                         5.1303                       -147
 林吉特                       0.6394                       24.1
 卢布                         9.2882                       -981
 泰铢                         5.1585                         84
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.2，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数 报95.05，微跌0.29%
；RXY参考离岸人民币指数 报95.04，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数 
报94.89，微跌0.21%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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