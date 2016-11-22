中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.58

路透上海11月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.58；SDR篮子指数微跌至95.3，BIS篮子指数微跌至95.8 4。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.31%，SDR篮子指数跌3.58%，BIS指数跌5.77% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬点 价 数 人民币 6.8779 206 欧元 7.3198 -118 日圆 6.2151 56 港元 0.8868 25.2 英镑 8.5937 -776 澳元 5.0736 -186 新西兰元 4.866 -350 新加坡元 4.8388 -20 瑞郎 6.824 87 加元 5.1303 -147 林吉特 0.6394 24.1 卢布 9.2882 -981 泰铢 5.1585 84 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.2，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数 报95.05，微跌0.29% ；RXY参考离岸人民币指数 报95.04，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数 报94.89，微跌0.21%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)