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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 09:42 BJT

金属期市：伦铜触及一周高位，因美元下跌

亚太地区领导人周日表示，他们承诺将致力于对抗“所有形式的保护主义”；中国官员称，在特朗普胜选引发外界对美国可能废止自由贸易协议的担忧后，更多国家考虑加入中国牵头的贸易协定。

国际铜业研究组织(ICSG)在月报中称，全球精炼铜市场8月供应过剩15.4万吨，7月为过剩14.4万吨。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布数据显示，全球9月锌市供应缺口从8月上修后的2.6万吨缩窄至1.99万吨。

中国投资者追捧铜，推动铜价本月升至16个月高位。这些投资者称，基础设施支出和政府改革将让铜价今年和明年受到良好支撑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 张涛/王兴亚)

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