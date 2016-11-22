金属期市：伦铜触及一周高位，因美元下跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
亚太地区领导人周日表示，他们承诺将致力于对抗“所有形式的保护主义”；中国官员称，在特朗普胜选引发外界对美国可能废止自由贸易协议的担忧后，更多国家考虑加入中国牵头的贸易协定。
国际铜业研究组织(ICSG)在月报中称，全球精炼铜市场8月供应过剩15.4万吨，7月为过剩14.4万吨。
国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布数据显示，全球9月锌市供应缺口从8月上修后的2.6万吨缩窄至1.99万吨。
中国投资者追捧铜，推动铜价本月升至16个月高位。这些投资者称，基础设施支出和政府改革将让铜价今年和明年受到良好支撑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 张涛/王兴亚)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。