香港个股：联邦制药拟发行1.3亿美元五年期可换股债券，盘初挫逾16%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月22日 - 主要生产抗菌产品的联邦制药 周二公布拟发行本金总额1.3亿美元五年期可换股债券后，盘初股价一度挫逾16%至逾两个月低位。
据公告，债券的初步换股价为每股5.35港元，较周一收市价有15%溢价；倘债券悉数获兑换，联邦制药将要发行约1.88亿股股份，相当于经扩大后股本10.38%的股份。
债券于2021年12月5日到期，年息率4.5%，自2017年6月5日起每半年支付一次利息。
联邦制药表示，预计是次发行所得款项净额约1.26亿美元，将用于偿还现有贷款及其他一般公司用途，包括研究及开发。公司并称，董事认为，发行债券可提供较低融资成本之额外资金。
该股盘初曾挫逾16%，低探3.9港元的逾两个月低位。香港时间09:47，跌12.23%，报4.09港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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