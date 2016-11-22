香港个股：联邦制药拟发行1.3亿美元五年期可换股债券，盘初挫逾16%

路透香港11月22日 - 主要生产抗菌产品的联邦制药 周二公布拟发行本金总额1.3亿美元五年期可换股债券后，盘初股价一度挫逾16%至逾两个月低位。

据公告，债券的初步换股价为每股5.35港元，较周一收市价有15%溢价；倘债券悉数获兑换，联邦制药将要发行约1.88亿股股份，相当于经扩大后股本10.38%的股份。

债券于2021年12月5日到期，年息率4.5%，自2017年6月5日起每半年支付一次利息。

联邦制药表示，预计是次发行所得款项净额约1.26亿美元，将用于偿还现有贷款及其他一般公司用途，包括研究及开发。公司并称，董事认为，发行债券可提供较低融资成本之额外资金。

该股盘初曾挫逾16%，低探3.9港元的逾两个月低位。香港时间09:47，跌12.23%，报4.09港元。（完）

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