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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 10:02 BJT

韩国已公布经济指标--2016/11/22

经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季      +0.7%  @-p           +0.8%  @-r        12月1日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      10月      +1.3%                +1.2%            11月30日        --
                                                                                         
 工业生产(m/m)                  9月      +0.3%  @             -2.4%  @-r       11月29日        --
 失业率                        10月       3.7%  @              4.0%  @               --        --
 贸易收支(亿美元)              10月   顺差69.7  r            顺差69  r          12月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选             
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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