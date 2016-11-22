香港个股：中广核电力母公司与永泰能源就新建核电项目签订框架性协议

路透香港11月22日 - 中国主要核电企业--中广核电力 称，母公司中国广核集团（中广核）与永泰能源 签订框架性项目合作协议，双方将在境内外新建核电项目及非核清洁能源领域展开合作。

据周一晚间公告，中广核同意永泰能源参股集团控股的境内新建核电项目，目前重点合作建设项目为陆丰核电一期，且整个陆丰核电项目的参股比例不低于5%，具体的项目合作需通过双方或双方的附属公司正式签订具有法律约束力的投资协议进行。

中广核电力表示，母公司签订的合作协议不具法律约束力，在合作协议下的项目合作可能会或不会进行。

根据中广核电力2014年香港上市前与母公司签订协议，中广核承诺就其保留业务，包括防城港核电、中广核陆丰核电、咸宁核电及湖北核电等附属公司，授予中广核电力收购选择权及优先受让权。

陆丰核电一期项目包括陆丰1号及2号机组，总装机容量约2,500兆瓦。陆丰核电建设项目规划容量为6台百万千瓦级核电机组，项目一次规划，分期建设。

香港时间10:11，中广核电力升0.44%，报2.26港元。（完）

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