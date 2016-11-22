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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 11:50 BJT

中国货币市场：资金续紧大行融出不多，国库现金到期对冲公开市场净投放

路透上海11月22日 - 中国银行间市场周二早盘资金面续偏紧。交易员称，大行、政策
性银行融出不多，供需压力集中于七天以内期限，而隔夜资金交易普遍需要加点成交；央行
公开市场净投放规模不大，只是对冲了等量的国库现金到期，对资金面缓压效果有限。
    
    “国开出的量少了，大行也不怎么出，感觉比昨天紧一点；但最近都是早上紧尾盘松，
晚点再继续看看。”华南一银行交易员表示。
    
    她认为，公开市场持续净投放下，市场总体流动性缺口不大。但结构上看，大行出资不
如以前多，非银机构占比则有所增加，后者对融出利率要求偏高，因此即使供需压力较上周
有所缓解，资金价格还是难见明显下行。
    
    上海一券商交易员表示，央行公开市场近期虽然连续投放，但投放量也在逐渐收缩，已
从上周的千亿降至百亿规模；就今日来看，净投放500亿的同时还有相同规模的国库现金定
存到期，市场受益有限。
    
    中国央行公开市场周二进行总额1,950亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元
，14天期800亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放500亿元，为连续第八个交易
日单日净投放。今日还有一笔500亿元的国库现金定期存款到期，将从市场收回等量资金。 
    
    而公开市场逆回购存量也随着净投放连续攀升，据路透统计，截止今日公开市场未到期
回购规模共计14,500亿元，逼近11月1日14,900亿元的2月中旬以来高点。
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间11:39                    今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                     
 质押式回购加权平均利率                                      
  其中:隔夜                         2.2266   2.2446     -1.80
      七天                          2.4011   2.4445     -4.34
      14天                          2.8536   2.9229     -6.93
 上海证交所质押式回购利率                                    
  其中:隔夜                         2.9800   2.6150    +36.50
      七天                          2.8400   2.7150    +12.50
      14天                          2.8400   2.8500     -1.00
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                         2.2900   2.3000     -1.00
      七天                          2.7000   2.6500     +5.00
      14天                          3.2000   3.0500    +15.00
 Shibor                                                      
  其中:隔夜                         2.2730   2.2710     +0.20
      七天                          2.4500   2.4480     +0.20
      三个月                        2.9765   2.9701     +0.64
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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