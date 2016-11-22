中国货币市场：资金续紧大行融出不多，国库现金到期对冲公开市场净投放

路透上海11月22日 - 中国银行间市场周二早盘资金面续偏紧。交易员称，大行、政策 性银行融出不多，供需压力集中于七天以内期限，而隔夜资金交易普遍需要加点成交；央行 公开市场净投放规模不大，只是对冲了等量的国库现金到期，对资金面缓压效果有限。 “国开出的量少了，大行也不怎么出，感觉比昨天紧一点；但最近都是早上紧尾盘松， 晚点再继续看看。”华南一银行交易员表示。 她认为，公开市场持续净投放下，市场总体流动性缺口不大。但结构上看，大行出资不 如以前多，非银机构占比则有所增加，后者对融出利率要求偏高，因此即使供需压力较上周 有所缓解，资金价格还是难见明显下行。 上海一券商交易员表示，央行公开市场近期虽然连续投放，但投放量也在逐渐收缩，已 从上周的千亿降至百亿规模；就今日来看，净投放500亿的同时还有相同规模的国库现金定 存到期，市场受益有限。 中国央行公开市场周二进行总额1,950亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元 ，14天期800亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放500亿元，为连续第八个交易 日单日净投放。今日还有一笔500亿元的国库现金定期存款到期，将从市场收回等量资金。 而公开市场逆回购存量也随着净投放连续攀升，据路透统计，截止今日公开市场未到期 回购规模共计14,500亿元，逼近11月1日14,900亿元的2月中旬以来高点。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2266 2.2446 -1.80 七天 2.4011 2.4445 -4.34 14天 2.8536 2.9229 -6.93 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9800 2.6150 +36.50 七天 2.8400 2.7150 +12.50 14天 2.8400 2.8500 -1.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2900 2.3000 -1.00 七天 2.7000 2.6500 +5.00 14天 3.2000 3.0500 +15.00 Shibor 其中:隔夜 2.2730 2.2710 +0.20 七天 2.4500 2.4480 +0.20 三个月 2.9765 2.9701 +0.64 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)