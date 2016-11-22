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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 10:35 BJT

日本股市：日经指数早盘盘中持平，地震影响料有限

“如果更多制造商暂停在该地区工厂的运营，投资者将会作出反应，但目前地震的影响有限，”瑞穗证券的投资信息部主管Hiroaki Mino表示。

日产汽车 称其福岛的发动机工厂暂时停工，至少要等到海啸警报解除。其股价下跌1.3%。

交易商表示，日本金融市场周三将因假日休市，投资者今日全天可能保持观望。

矿业类股延续涨势，此前油价周二升至10月以来最高水准。

出口类股因日圆小幅反弹而多数走软。丰田汽车 跌0.9%，本田汽车 跌0.4%。

东证股价指数 涨0.1%报1,443.85点。JPX-日经400指数 涨0.1%报12,954.39点。(完)

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