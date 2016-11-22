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货币新闻 | 2016年 11月 22日 星期二 10:50 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及近一个月高位，受益于出口需求和基金买盘

以下是0203GMT报价：
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移  RSI
                                                    动均值  
 CBOT小麦    409.50   -0.75   -0.18%   +1.61%       410.08  55
 CBOT玉米    348.50   -1.25   -0.36%   +1.90%       348.13  58
 CBOT大豆    1022.25  2.00    +0.20%   +3.31%       992.40  74
 CBOT稻米    9.77     -$0.04  -0.46%   +2.68%       $10.07  57
 WTI原油     48.75    $0.51   +1.06%   +6.70%       $47.50  74
 汇率                                                       
 欧元/美元   $1.063   $0.005  +0.43%   +0.06%               
 美元/澳元   0.7387   0.006   +0.75%   -0.23%               
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)

      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽/汪红英；审校 戴素萍/白云/陈宗琦)

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