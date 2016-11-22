中国经济：前10月公路建设固定投资近1.5万亿元，为全年计划87.7%--发改委

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月22日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，今年前10月公路建设累计完成固定资产投资1万亿4,478亿元人民币，为今年投资计划的87.7%，同比增长8.8%。
发改委网站刊发新闻稿并称，分区域看，东、西部地区分别完成投资4,175亿元、7,004亿元，同比增长9.3%和14%，中部地区完成投资3,299亿元，同比下降1.5%。
另外，铁路完成固定资产投资6,234亿元，为今年投资计划的77.9%，同比增长9.8%；水路建设累计完成固定资产投资1,111亿元，同比下降0.9%；民航建设累计完成固定资产投资570亿元，同比增长3.6%。（完） (发稿 李子木；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。