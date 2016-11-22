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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 10:43 BJT

中国经济：前10月公路建设固定投资近1.5万亿元，为全年计划87.7%--发改委

路透北京11月22日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，今年前10月公路建设累计完成固定资产投资1万亿4,478亿元人民币，为今年投资计划的87.7%，同比增长8.8%。

发改委网站刊发新闻稿并称，分区域看，东、西部地区分别完成投资4,175亿元、7,004亿元，同比增长9.3%和14%，中部地区完成投资3,299亿元，同比下降1.5%。

另外，铁路完成固定资产投资6,234亿元，为今年投资计划的77.9%，同比增长9.8%；水路建设累计完成固定资产投资1,111亿元，同比下降0.9%；民航建设累计完成固定资产投资570亿元，同比增长3.6%。（完） (发稿 李子木；审校 杨淑祯)

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