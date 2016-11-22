台湾汇市：台币盘初走升，国际美元回档激励新兴亚币反弹

路透台北11月22日 - 台币兑美元 周二盘初走升，交易员表示，由于国际美元回档，带动韩元、人民币等新兴亚洲货币反弹，台币也随之走升。

他们指出，美元在连涨两周后，自13年半高位下滑，海外NDF美元/台币换汇点也从溢价转为折价，显示对美元后市转保守看待。外资早盘转为卖美元，昨日抛汇的出口商偏向惜售，但进口商则急于回补美元。

〞台币很凶，出口商不卖(美元)，进口商赶快补。〞一银行交易主管说。

另一银行交易员称，今日韩元兑美元跳升，由于台币与韩元关联度一向偏高，表现自然不会落于其后。盘中将观察外资在台股的动向，若是由卖超转为买超，午后台币应该会续强。

本地时间10:30，台币兑美元报在31.854，交投区间介于31.805-32.939，上日收在32.000。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.813/31.874，上日收在31.900。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.800-31.950。

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