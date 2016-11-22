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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 11:02 BJT

修正-台湾股市：随海外市场走高，航空类股未受复兴航空不确定性影响

(更正：标题和内文中个股名称应为“复兴航空”，而非“复兴航运”)

路透台北11月22日 - 台湾股市周二上涨，追随海外市场的涨势。航空公司类股基本上未受复兴航空 意外暂停服务的影响。

0210GMT，台湾加权股价指数 涨1.1%报9,137.26点。上日收高0.4%。

电子类指数 涨1.3%，金融保险类指数 涨0.3%。

运输类指数 大致持平，在复兴航空上日无预警宣布今日停飞之后，台湾两大航空公司周二股价仍上涨。

华航 上涨多达2.4%，长荣航空 上涨多达3.9%。

复兴航空周二停飞，该公司董事会正在召开会议，拟在今日稍晚举行记者会。复兴航空股价周一收低逾7%。(完)

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