修正-台湾股市：随海外市场走高，航空类股未受复兴航空不确定性影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更正：标题和内文中个股名称应为“复兴航空”，而非“复兴航运”)
路透台北11月22日 - 台湾股市周二上涨，追随海外市场的涨势。航空公司类股基本上未受复兴航空 意外暂停服务的影响。
0210GMT，台湾加权股价指数 涨1.1%报9,137.26点。上日收高0.4%。
电子类指数 涨1.3%，金融保险类指数 涨0.3%。
运输类指数 大致持平，在复兴航空上日无预警宣布今日停飞之后，台湾两大航空公司周二股价仍上涨。
华航 上涨多达2.4%，长荣航空 上涨多达3.9%。
复兴航空周二停飞，该公司董事会正在召开会议，拟在今日稍晚举行记者会。复兴航空股价周一收低逾7%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。