更正-英国经济：黑色星期五料刷新购物支出纪录，但以线上交易为主

(更正：因译文有误，内文第八段改为“以及圣诞节之后的商品折价特卖期”，非“以及圣诞节之后的销售，皆有商品折价活动”)

路透伦敦11月21日 - 预计英国的黑色星期五打折日购物支出将打破去年的纪录水平，不过今年的交易料以线上为主。

黑色星期五购物季源自于美国，去年这项活动的性质发生了巨大转变。虽然营收创出纪录新高，但商店销售情况却意外黯淡，购物者因为恶劣天气或者对2014年的混乱记忆犹新，因而推迟购物。

相比于实体店铺，预计购物者更热衷于线上购物。

普华永道预计，黑色星期五的营收预计将成长38%达到29亿英镑(36亿美元)。

普华永道研究发现，27%的英国成年人打算在这个周末买一些东西，预计平均花销在203英镑，调查中77%的回应者计划线上购物，只有17%考虑实体店交易。

黑色星期五是在美国感恩节后第二天，因这一天购物支出将会激增，零售商通常从这一天开始全年扭亏为盈。

英国的黑色星期五购物活动始于2010年，今年的日期落在11月25日。

黑色星期五已演变为圣诞假期季节的重要购物日，让整个圣诞购物季形成三个高峰--黑色星期五、截至12月25日的一周、以及圣诞节之后的商品折价特卖期。

分析师认为，黑色星期五折扣活动让圣诞节销售提前起跑，而以往的百货商店集团在这期间本会原价销售；如今的折扣活动有可能让后续几周的销售受到压抑。

不过零售商表示，与全球供应商详细规划的针对性促销活动，能提振他们的销售，同时维持利润率。

今年，有更多零售商将黑色星期五促销活动延长至超过一周或者两周以顺应需求，同时降低供应与配销结构面的压力。这类零售商包括亚马逊 、Dixons Carphone 、Argos 及乐购(Tesco) 。

Dixons Carphone旗下的电子产品零售连锁，在10天活动期间为超过3,500种商品提供折扣，预估这段期间每分钟能有141笔订单，透过移动端的购物也将首度超越利用桌上型电脑下单。亚马逊的黑色星期五销售活动则已于11月14日开跑。(完)