新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.35%，20年期3.54%--业内人士

路透上海11月22日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的10年和20年固息债，中标利率分别为3.35%和3.54%，对应投标倍数1.56倍和2.17倍。

此前两期债设定的利率区间为2.56%-3.56%和2.86%-3.86%。

今日招标债券为铁路总公司今年第六期铁路建设债券，分销期起始日、起息日和缴款日均为11月23日，牵头主承销商为国开证券和工商银行，联合主承销商包括农行、中银国际证券、国泰君安证券和招商证券。

本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。

包括本次，今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)：

10年期 20年期 30年期 招标 发行量 利率 倍数 发行量 利率 倍数 发行 利率 倍数 日 量 11/22 150 3.35% 1.56 50 3.54 2.17 -- -- -- 11/8 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89 10/26 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- --

经发改委同意，铁路总公司2016年债券募集资金用途部分调整。调整后2016年预计发行1,600亿元，其中 550亿元用于铁路建设项目，500亿元用于装备购置，550亿元用于债务结构调整。