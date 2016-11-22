新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.35%，20年期3.54%--业内人士

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月22日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的10年和20年固息债，中标利率分别为3.35%和3.54%，对应投标倍数1.56倍和2.17倍。
此前两期债设定的利率区间为2.56%-3.56%和2.86%-3.86%。
今日招标债券为铁路总公司今年第六期铁路建设债券，分销期起始日、起息日和缴款日均为11月23日，牵头主承销商为国开证券和工商银行，联合主承销商包括农行、中银国际证券、国泰君安证券和招商证券。
本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。
包括本次，今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)：
10年期 20年期 30年期 招标 发行量 利率 倍数 发行量 利率 倍数 发行 利率 倍数 日 量 11/22 150 3.35% 1.56 50 3.54 2.17 -- -- -- 11/8 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89 10/26 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- --
经发改委同意，铁路总公司2016年债券募集资金用途部分调整。调整后2016年预计发行1,600亿元，其中 550亿元用于铁路建设项目，500亿元用于装备购置，550亿元用于债务结构调整。
1995年起至本期债券发行前，发行人共发行铁路建设债券11,887亿元，其中已兑付607亿元，尚未到期11,280亿元；中期票据2,450亿元，其中已兑付750亿元，尚未到期1,700亿元；短期融资券2,800亿元，全部已兑付；超短期融资券1,250亿元，其中已兑付1,100亿元，尚未到期150亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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