《美国上市公司业绩公布日程表》--11月22日至11月29日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/11/22 NTS SIG.N Q3 2017 Signet Jewelers Ltd 2016/11/22 NTS URBN.OQ Q3 2017 Urban Outfitters Inc 2016/11/22 13:00 ADI.OQ Q4 2016 亚德诺半导体(ADI) 2016/11/22 BMO PDCO.OQ Q2 2017 Patterson Companies Inc 2016/11/22 BMO CPB.N Q1 2017 Campbell Soup Co 2016/11/22 BMO JEC.N Q4 2016 Jacobs Engineering Group Inc 2016/11/22 BMO DLTR.OQ Q3 2016 Dollar Tree Inc 2016/11/22 BMO MDT.N Q2 2017 美敦力(Medtronic) 2016/11/22 BMO HRL.N Q4 2016 Hormel Foods Corp 2016/11/22 AMC HPE.N Q4 2016 惠普企业(HPE) 2016/11/22 AMC HPQ.N Q4 2016 惠普(HP) 2016/11/23 BMO DE.N Q4 2016 Deere & Co 2016/11/29 BMO MNK.N Q4 2016 Mallinckrodt Plc 2016/11/29 BMO TIF.N Q3 2016 蒂芙尼(Tiffany) 2016/11/29 AMC ADSK.OQ Q3 2017 欧特克(Autodesk) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李爽 审校 王兴亚)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。