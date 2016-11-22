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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 15:13 BJT

台湾货币市场：忧缺钱拉高利率狂抢致短率齐扬，部分行库开始跨月

* 部分行库开始做跨月，利率在0.44-0.46%
    * 拆款市场需求旺，票券商拆款利率再走高
    * 资金分配不均略改善，短票利率不跌反涨
    * RP市场需金孔急，债券附买回利率续扬

     记者 罗两莎
    路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周二持续走高。资金调度人士指出，今天市场资
金状况跟昨天差不多，依旧处于紧俏状态，拆款市场需求旺盛，利率持续呈现上扬趋势，大
型银行对票券公司一周拆款利率自昨日的0.38%进一步拉升至0.39%。
    
    同时，数家大型商银今天起开始做跨月借款，但利率不便宜，两周拆款利率大都开在0.
44%至0.455%，最高开在0.46%。
    
    〞资金还是紧啊，钱很好消化，需求很大、电话很多。〞一大型商银资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称，今天市场资金分配不均状况虽略有改善，惟资金依旧紧俏
，利率进一步走高，对票券商一周拆款利率拉升至0.39%，对银行拆款利率则不变。
    
    他表示，目前还无法掌握未来的资金状况，所以今天还没有做跨月拆出，但预估本周内
有机会开始提供跨月资金。
    
    一位大型票券公司资调人员即称，外资大卖台股且大举汇出，加上银行操作保守导致市
场资金紧俏，让资金调人员每天都活在黑暗中，现在只要看到钱眼泪都快掉下来了，不敢再
计较利率高低，而且大家都抱持〞先抢先赢〞心态，有钱先抢了再说。
    
    〞钱很难拿啊，看到缺口一直累积怎么受得了？这个时候只要看到钱眼睛马上闪闪发亮
，就要哭出来了。〞前述票券商资调人员说。    

 本地时间 14:46                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.947                  32.000
 台湾加权股价指数<.TWII           9,133.39                9,041.11
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                  0.195%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.220%            0.182-0.260% 
   --一周拆款利率区间           0.180-0.410%            0.182-0.410% 
   --两周拆款利率区间           0.260-0.460%            0.190-0.390%
        
    **短票利率上扬**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金分配不均状况虽略有改善，市场也没有那
么恐慌了；但利率不跌反升，除月内短票利率还在0.40%以下，30天期的利率大都已冲破0.4
0%。
        
    一大型票券商主管即称，部分银行今天变得比较大胆一点，利率却压不下来；但预估这
波利率涨势已尾声，利率已处于相对高点。
    
    〞利率好高喔，今天大家都直接开在0.40%以上；天啊，什么时候才会回到0.30%以下啊
。〞一大型票券公司交易员说。
    
    他表示，今天缺口虽然比较小，惟市场资金仍很紧俏，利率都开很高，大都直接开在0.
40%以上，少数甚至开高到0.43%。
    
    今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.40-0.42%，少数成交在0.43%，上日则在0
.38-0.40%。
    
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.384%，利率区间在0.29-0
.44%，成交量为56.88亿台币；前日平加权平均利率在0.39%，区间则在0.32-0.41%，成交金
额为102.74亿台币。
            
    在自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.35%，利率区间在0.28-0.42%；成交量为1
2.28亿台币；前日加权平均利率在0.363%，利率区间在0.29-0.42%，成交金额61.39亿台币
。
    
    近期紧缩因素及交割的债券有：周四(11/24)三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、
下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债；另国泰金控发行499.98亿台币特别股本周一
起至29日进行缴款。
      
    台湾央行周二存单到期存单878亿台币，发行金额待稍晚公布。

    本周央行定存单到期1兆283.9亿台币，本周余日到期额分别为：周三837亿，周四6,115
.2亿及周五914亿台币。     

    拆款中心资料 显示，修正后周一银行超额准备为895亿台币，累计超额准备为6,6
43亿台币、加计前期1%的超额准备为8,091亿台币。   　
     
    
    **需金孔急RP利率续扬**
    
    债券附买回（RP）市场方面，证券商和票券商交易员均指出，今天感觉上市场资金紧俏
状况似乎略有好转，但以短钱居多，利率报价仍是显得相当紊乱；因市场需金孔急，大家都
不敢太计较利率，致RP利率持续上扬。
    
    〞利率有往上拉一点点，现在只要能拿到钱就好。〞一大型证券商交易员说。
    
    他们解释，受到外资大举汇出冲击，银行操作普遍偏向保守，造成市场资金转趋紧俏，
加上缺钱的人都找不到钱，只好拉高到市场上〞抢钱〞，带动RP利率上扬。
    
    另一大型证券商交易员也说，今天市场资金仍是偏紧，为反应市场资金状况，顺应市场
进一步适度拉高利率。
    
    一位大型票券商交易员亦称，今天银行和投信都缺钱，利率报价变得更紊乱，唯一不变
的是利率趋势仍是往上走；料在大家操作均偏保守之下，今年年关可能不太好过，必须提早
做好准备。
    
    〞利率上来了，今年11月资金就开始紧了，这个年不太好过啦，大家比较保守，接下来
还有一只黑天鹅呢(义大利公投)。〞前述票券商交易员说。
         
    央行今天标售30年期公债，金额为250亿台币，将于周五(25日)交割。 
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率略为趋稳，短天期银行承做公债RP利率主
要落在0.31-0.32%，上日则在0.32-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.36-0.37%，上日
在0.36-0.40%。   
      
    不过，大型票券商与金融机构公司债的成交利率则持续上扬；今天短天期公债附买回利
率参考区间在0.26-0.27%，上日在0.24-0.25%；短天期公司债附买回利率落在0.33-0.34%，
上日在0.28-0.35%；另与银行承做公债利率方面，参考利率区间在0.29-0.30%，上日则在0.
27-0.35%，至于公司债利率区间则在0.33-0.35%，上日亦同。(完) 

 (审校 林高丽)

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