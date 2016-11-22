《路透晚报》--11月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国财政：地方预决算应在本级人大会批准后20日内向社会公开--财政部

为全面规范、公开透明预算制度，中国财政部日前发布地方预决算公开操作规程，政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开。地方各级财政部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前。

--中国经济：前10月公路建设固定投资近1.5万亿元，为全年计划87.7%--发改委

中国国家发展和改革委员会称，今年前10月公路建设累计完成固定资产投资1.4478万亿元人民币，为今年投资计划的87.7%，同比增长8.8%；铁路完成固定资产投资6,234亿元，为今年投资计划的77.9%，同比增长9.8%。

--中国金融：借鉴美国经验，债转股可由行业龙头企业牵头--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员樊纲称，中国债转股可借鉴美国去产能经验，由经营较好、规模较大的企业牵头，根据未来的盈利预期选择兼并的产能及企业，被兼并的企业可成为新公司股东之一；具有行业龙头地位的国企及民营企业都可以起到牵头作用，在去杠杆过程中与银行合作。

--中美关系：应秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则--人民日报

人民日报刊登钟声的评论文章称，把握中美关系基本面和大方向，只要中美着眼于双方共同利益和两国人民福祉，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，中美关系就能在新的起点上取得更大发展。

--中国贸易：中巴应合作解决钢铁问题，贸易保护无法根本解决困难--商务部

针对巴西工贸服务部对原产自中国的热轧钢板发起反补贴调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中巴双方应合作解决当前钢铁产业面临的问题，贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球经济问题和产业面临的困难，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍。

--台湾数据：10月季调失业率降至3.90%，创10个月的低位--主计总处

台湾主计总处公布，10月经季节调整后失业率为3.90%，较上月3.93%走低，创10个月的低位。前低是2015年12月的3.88%。10月未经季节调整的失业率则为3.95%，上月是3.99%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额1,950亿元逆回购，单日净投放500亿

中国央行公开市场今日进行总额1,950亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期800亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放500亿元。

--中国货币市场：资金续紧大行融出不多，国库现金到期对冲公开市场净投放

中国银行间市场早盘资金面续偏紧。交易员称，大行、政策性银行融出不多，供需压力集中于七天以内期限，而隔夜资金交易普遍需要加点成交；央行公开市场净投放规模不大，只是对冲了等量的国库现金到期，对资金面缓压效果有限。

--中国债市动态：一级回暖现券收益率续小降，大宗再起升势隐忧未消

中国银行间债市早盘现券收益率延续上日小降态势，IRS（利率互换）跌幅则稍大；上周一度骤冷的一级市场也有所回暖，上午招标的国开新债结果大多低于二级水平。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.43%，二级仍弱需求一般

中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，近来现券弱势未改，加之三年期国债收益吸引力不足，预计明日新债需求一般。在二级市场不发生大的变化前提下，收益率预测均值落在2.43%。

--新债招标：中国国开行10年增发债收益率3.1795%，20年3.5004%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率为3.1795%和3.5004%，投标倍数为3.11倍和4.59倍；该行同日招标的三、五和七年增发债，中标收益率为2.8832%、3.0357%和3.2090%，对应投标倍数3.29倍、3.36倍和2.76倍。

--新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.35%，20年期3.54%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的10年和20年固息债，中标利率分别为3.35%和3.54%，对应投标倍数1.56倍和2.17倍。此前两期债设定的利率区间为2.56%-3.56%和2.86%-3.86%。

--中企海外债券：进出口行近期拟在境外发行三年和五年期欧元高级债券

中国进出口银行称，计划于近期在境外以簿记建档形式发行三年期和五年期高级债券，债券币种为欧元。此次债券发行为进出口银行继今年4月份发行美元和欧元双币种高级债券以来，再次以总行名义在境外发行债券。

--中国信用债：大连机床短融延迟一天兑付全部本息，因系统操作原因

中国大连机床集团称，公司已于今日兑付15机床CP003全部应付本息，并补足延迟一天的利息；而对于本应于周一到期的本期短融未能按期兑付，公司解释为“系统操作原因”。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小升，客盘逢低购汇意愿强烈料令反弹受阻

人民币兑美元即期早盘放量小升，但升幅较盘初明显收窄，中间价亦大涨逾200点脱离近八年半低点，因隔夜美元指数回落整固。交易员称，由于客盘逢低购汇意愿强烈，人民币反弹反成购汇良机，中资大行“且战且退”，短期汇价反弹受阻。

--人民币汇率：从现在到特朗普上台前是放弃干预、让汇率贬值到位的窗口期--专家

中国社会科学院学部委员余永定和社科院世经政所副研究员肖立晟撰文称，从现在到特朗普政府上台之前的这段时间是放弃对外汇市场的干预、让人民币贬值到位的窗口期。希望央行能沿着“8·11”汇改的思路，在做好预案的基础上，尽快完成中国汇率制度改革。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.58

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至94.58；SDR篮子指数微跌至95.3，BIS篮子指数微跌至95.84。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连两日收创10个半月新高，周期股仍有续升空间

中国股市沪综指连两日收创10个半月新高。分析师指出，受大宗商品价格大幅反弹提振，今日大盘在周期股带领下高开高走；后市大宗商品价格料维持震荡或缓升态势，周期股板块仍有一定上升空间。沪综指收报3,248.35点，涨30.20点或0.94%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。

--中港证券：港交所CEO称深港通有可能于未来一至两周内宣布推出

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加称，本来预计深港通于本月某个周一推出，现时仍在努力之中，可能未来1-2周内会有公告。

--中国证券：证监会将进一步完善适应创新创业企业的投融资机制--副主席

中国证监会副主席姜洋表示，证监会将进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制，推动产品创新、业务创新和服务创新，助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。

--中国个股：安邦资产两日内买入3.63亿股中国建筑，未来将继续择机增持

中国建筑公告，在安邦资产提出一年内增持最少1亿股后的两日内，已通过二级市场买入3.63亿股公司股票。安邦资产并表示，本次增持计划尚未完成，后续将根据证券市场整体状况，以及中国建筑的发展和股票价格情况等继续增持。

--中港个股：建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目事宜--高层

建设银行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合对路透表示，建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目的事宜。

--中国个股：绵石投资称终止与万达集团重组，万达声明为单方面炒作

中国北京绵石投资集团股份有限公司公告称终止与国内大型房企万达集团的重组筹划，不过万达集团午后声明称，双方还未就重组事宜进行正式谈判，因此绵石投资公告纯属单方炒作行为。

--中国企业：大连石化计划2017年一季末开始45-60天全厂检修--消息人士

直接了解情况的产业消息人士表示，中石油大连石化计划从2017年第一季末开始关闭，展开为期45-60天的全厂检修。该厂每年可以加工2,050万吨原油，每日约为41万桶，是中国第二大炼厂。

--路透专访：万马集团高管称公司正进行全球扩张，已成立马来西亚分部

中国制造业综合企业--万马联合控股集团有限公司金属贸易事业部下属公司Metaspark Resources总经理吴硕(音译)在接受专访时表示，该集团在积极进行全球扩张，并将开始布局东南亚基础设施改造投资业务。

--台湾个股：复兴航空宣布解散且停航，待股东会通过施行

台湾小型民营航空公司--复兴航空董事会决议，解散公司且全面停航，将待股东会通过施行。公司表示，经过两次空难，且公司虽采多项革新措施，业绩始终未能恢复。今年前三季已亏损22亿台币，且后势未见乐观。

--香港个股：中广核电力母公司与永泰能源就新建核电项目签订框架性协议

中国主要核电企业--中广核电力称，母公司中国广核集团（中广核）与永泰能源签订框架性项目合作协议，双方将在境内外新建核电项目及非核清洁能源领域展开合作。

--中国个股：葛洲坝称获山东三条高速公路BOT项目，投资总额364.11亿元

中国葛洲坝集团股份有限公司公告称，近日其与山东高速集团公司签订合作框架协议，后者将向葛洲坝转让山东三条高速公路的BOT（建设、运营和转让）投资权，三项目估计投资总额达364.11亿元人民币。

--中国个股：华北制药称因石家庄治霾公司将停产，料影响今年净利5,000万