主要国家经济指标预测--11月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月23日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -1.7% -3.7% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 51.4 51.8 服务业PMI 51.9 51.4 综合PMI 51.8 51.6 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 54.8 55.0 服务业PMI 54.0 54.2 综合PMI 55.0 55.1 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.3 53.5 服务业PMI 53.0 52.8 综合PMI 53.3 53.3 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 436.3 抵押贷款再融资指数 -- 1,810.1 1230 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 122.9 建筑许可(较前月) -- +0.3% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 10月 +1.5% -0.3% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% +0.1% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.6% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.4% -1.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 25.0 23.5 四周均值(万人) -- 25.35 续请失业金人数(万人) 11月12日当周 203.0 197.7 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.4% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.4 53.4 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月终值 91.6 91.6 现况指数 -- 105.9 预期指数 -- 82.5 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 59.3 59.3 新屋销售(较前月) +0.3% +3.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月22日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差26.78 -- 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 10月 47.96 60 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 43.01 59 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余34.13 -- 1100 英国CBI总工业订单差值 11月 负3 负9 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.5% 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负6.1 负7.8 1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 560 543 成屋销售(较前月) +2.0% -0.5% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 11月 正4 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王洋 审校 王兴亚)