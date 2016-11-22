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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 07:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月23日-11月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    11月21日当周
    
    11月23日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --        436.3
                抵押贷款再融资指数                                 --      1,810.1
    1230 美国建筑许可年率(万户)                   10月修正值       --        122.9
             建筑许可(较前月)                                      --        +0.3%
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)               10月       +1.5%       -0.3%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        +0.2%       +0.1%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --        +0.6%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  +0.4%       -1.3%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           11月19日当周      25.0        23.5
                 四周均值(万人)                                    --        25.35
                 续请失业金人数(万人)           11月12日当周     203.0       197.7
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      9月         --        +0.7%
                                     (较上年同期)                  --        +6.4%
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        11月初值      53.4        53.4
    1500 美国密西根大学消费者信心指数               11月终值      91.6        91.6
                             现况指数                              --        105.9
                             预期指数                              --         82.5
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       10月        59.3        59.3
             新屋销售(较前月)                                    +0.3%       +3.1%
    
    11月24日(四)
    暂无重要经济数据公布

    11月25日(五)
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   10月初值       --    逆差560.8
    1330 美国趸售(批发)库存                         10月初值       --        +0.1%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          11月初值       --         54.9
                   服务业PMI                                      54.8        54.8
    
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                 11月         --        负1.5
    
    11月29日(二)
    1330 加拿大经常帐收支(亿加元)                    第三季        --    赤字198.6
    1330 美国企业获利                             第三季初值       --        -1.9%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值     +3.0%       +2.9%
             最终销售                                              --        +2.3%
             消费者支出                                            --        +2.1%
             GDP平减指数                                         +1.5%       +1.5%
             个人消费支出(PCE)物价指数                             --        +1.4%
             核心PCE物价指数                                       --        +1.7%
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月      +0.3%       +0.2%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --        +0.4%
                                房价指数(较上年同期)             +5.2%       +5.1%
    1500 美国消费者信心指数                           11月       100.0        98.6
    1530 美国达拉斯联储服务业营收指数                 11月         --          9.9
    
    11月30日(三)
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                11月     增加16     增加14.7
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     10月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%        +0.3%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.6%        +0.5%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +1.2%
    1330 加拿大GDP(较前月)                             9月        --         +0.2%
                  (较前季)                           第三季       --         -0.4%
               GDP环比年率                                        --         -1.6%
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月        --         +0.4%
                              (较上年同期)                        --         -0.5%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                11月       51.8         50.6
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                   10月      +1.0%        +1.5%
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            10月        --         +1.9%
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)

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