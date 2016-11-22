美国与加拿大经济指标预测--11月23日-11月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月21日当周 11月23日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 436.3 抵押贷款再融资指数 -- 1,810.1 1230 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 122.9 建筑许可(较前月) -- +0.3% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 10月 +1.5% -0.3% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% +0.1% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.6% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.4% -1.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 25.0 23.5 四周均值(万人) -- 25.35 续请失业金人数(万人) 11月12日当周 203.0 197.7 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.4% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.4 53.4 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月终值 91.6 91.6 现况指数 -- 105.9 预期指数 -- 82.5 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 59.3 59.3 新屋销售(较前月) +0.3% +3.1% 11月24日(四) 暂无重要经济数据公布 11月25日(五) 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差560.8 1330 美国趸售(批发)库存 10月初值 -- +0.1% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 54.9 服务业PMI 54.8 54.8 11月28日当周 11月28日(一) 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 11月 -- 负1.5 11月29日(二) 1330 加拿大经常帐收支(亿加元) 第三季 -- 赤字198.6 1330 美国企业获利 第三季初值 -- -1.9% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.0% +2.9% 最终销售 -- +2.3% 消费者支出 -- +2.1% GDP平减指数 +1.5% +1.5% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.4% 核心PCE物价指数 -- +1.7% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.4% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.1% 1500 美国消费者信心指数 11月 100.0 98.6 1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 11月 -- 9.9 11月30日(三) 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 11月 增加16 增加14.7 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 经调整后的个人支出(较前月) +0.6% +0.5% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 1330 加拿大GDP(较前月) 9月 -- +0.2% (较前季) 第三季 -- -0.4% GDP环比年率 -- -1.6% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.5% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 51.8 50.6 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 10月 +1.0% +1.5% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)