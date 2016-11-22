中企海外债券：进出口行近期拟在境外发行三年和五年期欧元高级债券

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月22日 - 中国进出口银行周二称，计划于近期在境外以簿记建档形式发行三年期和五年期高级债券，债券币种为欧元。
据该行新闻稿称，此次债券发行为进出口银行继今年4月份发行美元和欧元双币种高级债券以来，再次以总行名义在境外发行债券。有关债券预计获得标准普尔及穆迪分别给予的AA-以及Aa3的债项评级。
本次欧元债券发行的联席承销商及簿记管理人包括中国银行 、巴克莱银行、交通银行 香港分行、东方汇理银行、荷兰安智银行及三菱日联证券。
总部设在北京的进出口银行，是直属国务院领导、政府全资拥有的政策性银行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。