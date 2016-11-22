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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 11:38 BJT

中企海外债券：进出口行近期拟在境外发行三年和五年期欧元高级债券

路透香港11月22日 - 中国进出口银行周二称，计划于近期在境外以簿记建档形式发行三年期和五年期高级债券，债券币种为欧元。

据该行新闻稿称，此次债券发行为进出口银行继今年4月份发行美元和欧元双币种高级债券以来，再次以总行名义在境外发行债券。有关债券预计获得标准普尔及穆迪分别给予的AA-以及Aa3的债项评级。

本次欧元债券发行的联席承销商及簿记管理人包括中国银行 、巴克莱银行、交通银行 香港分行、东方汇理银行、荷兰安智银行及三菱日联证券。

总部设在北京的进出口银行，是直属国务院领导、政府全资拥有的政策性银行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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